L’Inter di Chivu si prepara alla sfida cruciale contro il River Plate, in programma stanotte alle 3, per chiudere il girone E del Mondiale per Club. Un pareggio basterebbe per accedere agli ottavi, ma vincere garantirebbe il primo posto e un percorso più agevole. Ogni vittoria frutta 1,9 milioni di

Continua a leggere su ultimejuve.it