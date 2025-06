Secondo Xavier Jacobelli, nonostante l’ Inter sentisse nell’aria un possibile addio di Simone Inzaghi, l’addio del tecnico non ha spiazzato la dirigenza nerazzurra. Ecco le sue parole in merito alla separazione tra i nerazzurri e Simone Inzaghi.

Nazionale, talenti e pirateria: una tesi irreale per un sistema che non sa fare autocritica