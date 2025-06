La formazione per la sfida contro il Monterrey

L’Inter di Cristian Chivu si prepara al debutto nel Mondiale per Club 2025 contro il Monterrey, in programma il 17 giugno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. L’emergenza in attacco preoccupa: con Bisseck e Calhanoglu out, Chivu punta su Kristjan Asllani

Continua a leggere su InterNews08