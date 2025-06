Il Mondiale per Club è non solo banco di prova per l’Inter del neo tecnico Cristian Chivu, ma anche una vetrina fondamentale per Pio Esposito e Valentin Carboni. I due talentini nerazzurri si giocano la permanenza a Milano in queste settimane, visti i movimenti della dirigenza in ottica mercato. Quelli

Continua a leggere su InterNews08