Inter e Roma sono pronte a scendere in campo domenica. Ad attenderli una sfida delicatissima e fondamentale per il futuro delle due squadre. Da una parte l’Inter di Inzaghi deve leccarsi le ferite dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Milan. I nerazzurri non possono concedersi distrazioni e –

Inter, rivoluzione in vista per la prossima stagione