Inter-Roma non si gioca solo in campo. E’ una partita speciale per Ranieri, ex della sfida, ma soprattutto per Davide Frattesi. Il centrocampista italiano a gennaio aveva spinto per ritornare in giallorosso, i colori che indossava da bambino, dato lo scarso minutaggio in nerazzurro. Domani Frattesi scenderà in campo proprio

Continua a leggere su InterNews08