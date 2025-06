Il fallimento della Spal ha aperto le porte della Serie C all’ Inter Under 23. La seconda squadra nerazzurra esordirà nella terza serie del calcio italiano a partire dalla stagione 2025/26. Sarà l’U-Power stadium di Monza ad ospitare le gare casalinghe dei nerazzurri. Nonostante la certezza di giocare il prossimo

You may also like