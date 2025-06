Mercoledì l’Inter esordirà al Mondiale per Club 2025 , e la FIFA ha rilasciato un’intervista del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti per l’occasione. Dai canali ufficiali della Federazione, Pupi si è espresso orgogliosamente sia della sua Inter , che di Lautaro Martinez e della Pulce, Leo Messi.

