La Juventus affronta un momento delicato per la sua retroguardia, vulnerabile dopo i cinque gol incassati contro il Manchester City al Mondiale per Club. Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia, emerge come obiettivo primario per rafforzare il reparto. Igor Tudor, tecnico bianconero, lo conosce bene dai tempi del Marsiglia, dove

Continua a leggere su ultimejuve.it