Juventus, Bremer è tornato: “Pronto a guidare la difesa, Tudor mi dà fiducia”

Gleison Bremer ha fatto il suo ritorno in campo dopo 304 giorni di stop per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subita il 2 ottobre 2024 contro il Lipsia, come raccontato in un’intervista a

Continua a leggere su ultimejuve.it