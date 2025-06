Comolli al lavoro, la Juve vola in USA

La Juventus è partita per gli Stati Uniti, pronta per il Mondiale per Club 2025, con l’esordio contro l’Al Ain fissato per il 18-19 giugno a Washington. A bordo, insieme alla squadra di Igor Tudor, ci sono l’ad Maurizio Scanavino e Giorgio

Continua a leggere su ultimejuve.it