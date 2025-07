Comolli rappresenta la nuova speranza della Juventus per tornare ai vertici del calcio europeo. L’ex presidente del Tolosa, atteso in Italia per firmare un contratto triennale, porta con sé un’esperienza internazionale di alto livello. La sua visione strategica, affinata in club come Liverpool e Tottenham, si basa su un approccio

Continua a leggere su ultimejuve.it