Conceicao, un talento da confermare

Francisco Conceicao è al centro delle strategie della Juventus per il 2025-26. Arrivato in prestito dal Porto nell’estate 2024, l’ala portoghese ha conquistato Igor Tudor con 7 gol e 9 assist in 30 presenze, diventando un’arma preziosa nel 3-4-2-1. Con il Mondiale per Club 2025

Continua a leggere su ultimejuve.it