La Juventus guarda a Dan Ndoye come il rinforzo chiave per la rinascita bianconera. L’esperto di mercato Paolo Paganini, intervenuto a TMW Radio, ha rivelato che l’esterno del Bologna Dan Ndoye è il preferito di Igor Tudor, e i bianconeri potrebbero fare “follie” per assicurarselo.

