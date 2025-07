Un mercato mirato

La Juventus sta lavorando con decisione sul mercato estivo, e Morten Hjulmand si conferma come un obiettivo primario per potenziare il centrocampo. Le voci di mercato sottolineano un forte interesse del club bianconero per il mediano danese, con contatti già avviati per sondare la fattibilità dell’operazione. Damien

Continua a leggere su ultimejuve.it