La Juventus affronta una situazione delicata con Douglas Luiz, il cui percorso ricorda quello di Arthur Melo. Il brasiliano, arrivato dall’Aston Villa per 50 milioni, ha deluso nella sua prima stagione, giocando solo 37 minuti in campionato. Il suo rifiuto di presentarsi al raduno estivo ha segnato una rottura definitiva

