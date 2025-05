Douglas Luiz: un flop sconcertante

C’erano grandi aspettative in estate sull’approdo in bianconero di Douglas Luiz, atteso come il regista capace di rivitalizzare il centrocampo juventino. Ma attualmente il giocatore sta facendo parlare molto più di sè per le polemiche sui social che per le prestazioni fuori dal campo. il

Continua a leggere su ultimejuve.it