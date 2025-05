La Juventus scuote il mercato allenatori: secondo Matteo Moretto, rivelazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i bianconeri hanno contattato Gian Piero Gasperini come alternativa ad Antonio Conte. Nonostante la qualificazione per la Champions League, il futuro di Igor Tudor resta in bilico nonostante la conferma fino al Mondiale

