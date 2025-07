La Juventus ha deciso di puntare sul giocatore danese Morten Hjulmand per rafforzare il centrocampo. Secondo Il Bianconero, il danese dello Sporting CP è la priorità di Igor Tudor. I bianconeri hanno avviato contatti per il 26enne, valutato 50 milioni, ma lo Sporting insiste su una cessione definitiva, rifiutando prestiti.

You may also like