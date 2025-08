La Juventus accelera per portare Morten Hjulmand a Torino, puntando sul danese come fulcro del nuovo centrocampo. Il giocatore dello Sporting Lisbona ha già un principio d’accordo con i bianconeri per un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione. La trattativa decolla grazie alla volontà del centrocampista,

