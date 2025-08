Il Napoli accelera per Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus , con la trattativa che entra nel vivo, come riportato da Sportmediaset. Gli azzurri, guidati dal ds Giovanni Manna, vedono nel classe 2003 il profilo ideale per completare

Napoli, sprint per Miretti: la Juventus chiede 15 milioni, Manna spinge per chiudere