Douglas Luiz è a un passo dall’addio alla Juventus, con il Nottingham Forest in pole per assicurarsi il brasiliano, come riportato da * Tuttosport *. Dopo una stagione deludente, segnata da 23 presenze, 800 minuti e nessun gol, il centrocampista, arrivato

Juventus, svolta per Douglas Luiz: Nottingham Forest in pole, addio vicino