Il giocatore Joao Mario, il terzino destro del Porto, emerge come un’opzione intrigante per la Juventus nella nuova stagione. Classe 2000, ha trascorso l’intera carriera nel club portoghese, accumulando 185 presenze con la prima squadra. La proposta di scambio con Alberto Costa, più un conguaglio di 3 milioni, attrae i

Juventus, Jadon Sancho: un colpo per sognare in grande