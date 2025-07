La Juventus ha deciso di cedere Alberto Costa al Porto, chiudendo un’operazione che riflette una strategia chiara. Arrivato a gennaio 2025 dal Vitoria Guimaraes per 14 milioni, il terzino portoghese classe 2003 ha mostrato lampi di talento, ma non ha trovato continuità. Con soli 668 minuti in bianconero, Costa è

You may also like