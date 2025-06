Dusan Vlahović e la Juventus vivono un momento cruciale. L’attaccante serbo, arrivato nel 2022 per 70 milioni, non ha mantenuto le aspettative iniziali. La sua stagione, con 15 gol, è stata altalenante, segnata da tensioni con i tifosi e una panchina sempre più frequente sotto la guida di Igor Tudor .

You may also like