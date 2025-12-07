Juventus, le formazioni di Napoli – Juventus: Yildiz falso nueve

LOGIN
domenica, Dicembre 7, 2025
Calcio

Juventus, le formazioni di Napoli – Juventus: Yildiz falso nuene

by admin
Scritto da admin
Galt Media

Alle 20.45 Napoli e Juventus scenderanno in campo al Maradona. Conte schiera Milinkovic-Savic tra i pali, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a difenderlo. In mediana Elmas e McTominay, sulle fasce Di Lorenzo e Olivera. Sulla trequarti Lang e Neres, in avanti Hojlund. Spalletti si affida a Di Gregorio in porta, mentre la linea difensiva a tre è composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. In mezzo al campo Locatelli, Thuram, sugli esterni Cambiaso e Cabal. Yildiz unica punta, dietro di lui McKennie e Conceicao.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Continua a leggere su ultimejuve.it

