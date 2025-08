La Juventus ha 20 giorni per rivoluzionare la rosa e raggiungere quota 100 milioni dalle cessioni, come riportato da La Gazzetta dello Sport . Con il debutto in Serie A contro il Parma (23 agosto) alle porte, Damien

Juventus, obiettivo 100 milioni in 20 giorni: 4 uscite per sbloccare il mercato