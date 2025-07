Mattia Perin si trova a un bivio nella sua carriera. Dopo anni come secondo portiere della Juventus, il rinnovo contrattuale firmato il 23 ottobre 2024 non ha placato le voci su un possibile addio. Bologna, Milan e Como lo osservano con attenzione, attratte dalla sua esperienza e affidabilità. Tuttavia, Perin

You may also like