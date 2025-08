Strategie di mercato in casa Juve

La Juventus, impegnata nel ritiro di Herzogenaurach, non perde di vista il calciomercato e le possibili mosse.Dopo la cessione di Timothy Weah al Marsiglia per circa 20 milioni, come riportato da TuttoJuve il 4 agosto 2025, la dirigenza valuta nuove uscite per finanziare acquisti

Continua a leggere su ultimejuve.it