LOGIN
venerdì, Novembre 21, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » Juventus, Orsolini elogia Thiago Motta “Un rivoluzionario”
Calcio

Juventus, Orsolini elogia Thiago Motta “Un rivoluzionario”

by admin
Scritto da admin 0 commento
Visita BoBet

Orsolini: “Motta un rivoluzionario”

La stella del Bologna Riccardo Orsolini ha elogiato Thiago Motta. L’esterno dei felsinei ha parlato bene dell’ex tecnico dei felsinei e della Juventus. Nella lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l’esterno rossoblù è tornato sul periodo trascorso sotto la guida di Thiago Motta:
«È arrivato

Continua a leggere su ultimejuve.it

You may also like

Juventus chiude aumento di capitale

Serie A, Cremonese-Roma: i grigiorossi ospitano i giallorossi

Juventus: partnership con gigante dell’intrattenimento asiatico

Calciomercato Inter, Giuseppe Marotta conferma l’idea Karim Adeyemi

Juventus, la Fiorentina è disastrata ma non va sottovalutata

Juventus: World Children’s Day

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin