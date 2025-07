Un talento in crescita

Augusto Owusu, centrocampista classe 2005, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, un segnale chiaro della fiducia del club nel suo potenziale. Dopo una stagione con 21 presenze in Serie C con la Next Gen, Owusu si è imposto come

Continua a leggere su ultimejuve.it