La Juventus si prepara a una stagione ambiziosa, con Randal Kolo Muani al centro delle strategie di mercato. Le voci di mercato indicano che il club sta spingendo per assicurarsi l’attaccante francese, considerato un rinforzo chiave per potenziare il reparto offensivo. Damien Comolli, architetto del progetto

No, non hanno ucciso l’Uomo Ragno: sotto la nostalgia, un inno alla gioventù