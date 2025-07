Un bomber nel mirino

La Juventus sta spingendo con decisione per Victor Osimhen, il centravanti che potrebbe portare a un rilancio bianconero per l’attacco. Damien Comolli sta lavorando per strappare il sì del nigeriano, visto come il colpo ideale per il 3-4-2-1 di Igor Tudor. Le trattative con l’entourage del

Continua a leggere su ultimejuve.it