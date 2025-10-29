Juventus: Spalletti resta favorito, ma Palladino è il piano B

4
Non è acora arrivata l’ufficialità di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, ma manca poco. Secondo quanto riportato ieri dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, l’annuncio di Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di formalità.
Spalletti è in Pole position
Non è acora arrivata l’ufficialità di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, ma manca poco. Secondo quanto riportato ieri dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, l’annuncio di Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di formalità.
Luciano Spalletti viaggia veloce – velocissimo – verso la Juventus,
Continua a leggere su ultimejuve.it