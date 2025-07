La Juventus punta ancora su Sandro Tonali per rafforzare veramente il centrocampo nella nuova stagione 2025-26. L’ex Milan, oggi al Newcastle, è il sogno di mercato dei bianconeri, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Le quote dei bookmaker riflettono l’interesse: il trasferimento si gioca tra 4.00 (Sisal) e 7.50

You may also like