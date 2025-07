La Juventus vive un’estate di grande fermento sul calciomercato, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per il Mondiale per Club e la Serie A 2025/26. Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, è un colpo importante: contratto di cinque anni a 6 milioni più bonus, secondo Tuttosport. Il club bianconero punta

You may also like