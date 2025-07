La Juventus affronta un momento di riflessione, come sottolineato dallo scrittore Sandro Veronesi, tifoso bianconero, che individua nell’ossessione per la Champions League l’origine di alcune difficoltà recenti. Le indiscrezioni di mercato lasciano spazio a un dibattito sull’identità del club, con scelte come il cambio di logo

You may also like