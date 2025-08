La Juventus affronta un calciomercato estivo cruciale, con il giocatore Dusan Vlahovic al centro di speculazioni. L’attaccante serbo, nonostante i gol, non convince tutti. Alcuni lo vedono sacrificabile per finanziare nuovi acquisti. Il Manchester United ha mostrato interesse, offrendo una cifra importante, ma l’ingaggio di 12 milioni rappresenta un ostacolo.

