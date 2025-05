Dusan Vlahovic è il cuore pulsante della Juventus. Il suo gol contro l’Udinese ha fatto esplodere l’Allianz Stadium, regalando ai tifosi una serata di festa. La vittoria per 2-0 ha mostrato una squadra in crescita, pronta per la sfida cruciale contro il Venezia. Igor Tudor punta sul serbo

