La Juventus si muove con decisione nel mercato estivo, puntando su giovani talenti come Wesley, esterno del Flamengo. Le voci di mercato indicano che il brasiliano, come riportato da Gianluigi Longari su Sportitalia, ha già un accordo di massima con un club italiano, ma la Juventus

Juventus: trattative in corso per Luiz