Al 21 maggio 2025, Nico Gonzalez è il protagonista della Juventus nella corsa alla Champions League. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese, con il suo gol accanto a quello di Dusan Vlahovic, ha fatto esplodere l’Allianz Stadium, galvanizzando i tifosi. Igor Tudor punta sull’argentino per la sfida

