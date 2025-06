Quattro anni esatti. Era il 3 giugno 2021 quando l’ Inter , con un asciutto comunicato sul proprio sito web , dava il benvenuto a Simone Inzaghi , allora nuova guida tecnica della squadra nerazzurra. Antonio Conte aveva lasciato da campione d’Italia in un contesto in ridimensionamento che di lì a poco avrebbe perso

You may also like