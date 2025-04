Arrivato il verdetto per l’attaccante turco

Arriva la decisione per l’attaccante turco Kenan Yildiz. Il giudice sportivo ha rifilato una squalifica di due giornate per il numero 10 bianconero, che quindi salterà Lazio e Bologna. Un duro colpo per la Juventus. Queste due trasferte saranno scontri diretti cruciali per la

Continua a leggere su ultimejuve.it