Paolo Ardoino, CEO di Tether, scalda i tifosi bianconeri con un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo aver acquisito il 10,12% della Juventus, Tether si propone come partner strategico, non solo finanziario. “Vogliamo contribuire al successo della nostra squadra del cuore”, dichiara Ardoino, tifoso juventino

