Kenan Yildiz torna a brillare con Tudor. Il tecnico croato, subentrato a Thiago Motta, ha trasformato il turco in protagonista. Contro il Lecce il turco segna e incanta: un gol a un tocco chiude un’azione corale. Tudor lo schiera trequartista nel 3-4-2-1, libero di svariare. Yildiz danza tra le linee, dialoga con Vlahovic e crea pericoli. Prima, sotto Motta, fatica: non sempre titolare, sente il peso del numero 10. Da novembre a marzo, solo un gol e un assist. Ora, in tre gare, gioca sempre 90 minuti e segna due reti. La fiducia di Tudor lo sblocca. I tifosi esultano: il talento brilla. La Juve punta alla Champions, e Yildiz guida la carica.

