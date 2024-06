Disabilità motorie: il problema delle scale e i servoscale

Servoscale, esistono varie tipologie di disabilità, alcune delle quali risultano essere abbastanza diffuse. Questo è l’esempio delle disabilità motorie. Sono molte le persone che hanno difficoltà a camminare, che nei casi più gravi rende necessario l’uso di strumenti come le sedie a rotelle. Non è raro che questo genere di disabilità si manifesti nel corso del tempo: ad esempio molti anziani, con l’avanzare dell’età, finiscono per perdere la propria autonomia perché non riescono più a camminare come una volta.

In queste situazioni le scale possono diventare un vero e proprio problema, un ostacolo insuperabile e che compromesse la propria possibilità di muoversi in maniera indipendente sia nei luoghi pubblici che nella propria abitazione.

Il miglior modo per aggirare un simile impedimento è quello di far installare un buon servoscale per disabili . Per saperne di più continuate a leggere.

Servoscale e ascensori

In molti edifici nel corso del tempo sono stati montati degli ascensori. Sono molto utili perché permettono a chiunque, anche a chi ha difficoltà motorie, di arrivare comodamente a qualsiasi piano del palazzo. Oggi gli ascensori sono davvero molto diffusi, ma esistono anche degli edifici che non ne sono provvisti.

In questi casi le soluzioni potrebbero essere due. La prima è quella di far realizzare un ascensore all’interno, ma ciò è possibile solo se è stato lasciato abbastanza spazio. In caso negativo si può far installare un ascensore esterno, come quelli che probabilmente avrete già visto nelle vostre città.

Oltre all’ascensore si può pensare di acquistare e far posizionare un servoscale. Ne esistono vari modelli sul mercato, ognuno con specifiche caratteristiche. Risultano meno ingombranti degli ascensori e più facili da installare.

Le caratteristiche dei servoscale

Prima di iniziare a progettare il proprio servoscale potrebbe essere utile analizzare quali sono le principali caratteristiche da tenere in considerazione. I servoscale, detti anche montascale, si possono suddividere in due grandi tipologie: quelli con la pedana e quelli con la seduta.

Quelli con la pedana sono davvero molto diffusi, e spesso sono presenti in tutti quei luoghi pubblici, come stazioni, scuole e ospedali, dove è richiesta la massima versatilità. Grazie alla pedana questi montascale possono essere usati senza problemi anche da coloro che si muovono con la sedia a rotelle.

Per coloro che hanno difficoltà a camminare ma non utilizzano la sedia a rotelle una buona opzione potrebbe essere un montascale con seduta. Hanno una postazione dove ci si può sedere, come una piccola poltrona, e per questo richiedono meno spazio. Sono ottimi per le rampe di scale abbastanza strette.

Installare i servoscale

Per quanto riguarda l’installazione non è molto complessa. Gli addetti si occupano di analizzare la struttura delle scale, così da realizzare un impianto personalizzato. Il posizionamento dei binari non richiede molti lavori, ed è anche abbastanza rapido di solito.

Un aspetto da non sottovalutare è la possibilità di montare i servoscale anche all’esterno. Ciò permette di usarli non solo all’interno delle abitazioni, ma anche sulle scale che possono essere presenti all’ingresso di una palazzina.

Per far funzionare questi macchinari ci sono degli appositi pulsanti molto semplici e intuitivi, che risultano di facile comprensione per chiunque.