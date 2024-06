In mezza Francia gli antifà sfasciano i “bar di estrema destra”: i video

Roma, 11 giu – In Francia, ad Angers e Bordeaux ma anche a Parigi e Nantes, gli antifà danno ancora una volta prova della loro indole pacifica e soprattutto democratica, aggredendo e sfasciando un bar della città accusato di essere di “estrema destra”. Alla maniera francese, alla maniera italiana, alla maniera – invero – antifascista.

Francia, gli antifà sfasciano “bar di estrema destra”

Il contesto è la manifestazione contro l’estrema destra di cui ha parlato anche la stampa locale,che non ha potuto evitare di scrivere le cronache delle violenze inaudite attuate dai manifestanti. Nelle mire di questi ultimi è finito un bar, accusato di essere vicino agli ambienti politici contestati. Situazione simile a Bordeaux, dove un altro locale, il e Saint-Projet, noto per “l’accoglienza dei fascisti”, secondo gli attivisti, è stato bersaglio di atti vandalici. I video, pubblicati sul canale Telegram Zentropa, fotografano in modo piuttosto inequivocabile la questione.

Scontri anche a Parigi e Nantes

“Questo è l’antifascismo”, commentano polemicamente sul canale. E in effetti, guardando a cosa è successo anche a Parigi e Nantes, non c’è molto da aggiungere. Nella capitale i disordini sono proseguiti fino a tarda notte, a Nantes una bandiera francese è stata presa a sassate e abbattuta sempre durante le manifestazioni. Un bel quadro di proteste pacifiche, non c’è che dire. Per di più contro chi di potere non ne dispone neanche…