Etichette personalizzate: la scelta giusta per far crescere il tuo brand

Tra gli strumenti di comunicazione e marketing più efficaci non possono mancare le etichette personalizzate per flaconi, capi di abbigliamento, packaging di lusso, shopper che possono dare al prodotto un’allure irresistibile. Con una personalizzazione totale, per rispecchiare il brand fin nei minimi dettagli, e le diverse opzioni tra il supporto in carta o vinile, il tipo di adesività (removibile, permanent, extra permanent), la versione no label look (elegantissima nella sua essenzialità), la grafica originale – tutto con un prezzo abbordabile – queste etichette sono adatte a una comunicazione smart, elegante e facile da aggiornare, in caso di variazione di prodotti.

Creare etichette personalizzate è un lavoro che unisce artigianalità e tecnologia di ultima generazione: Arti Grafiche Villa è un’azienda di lunga esperienza nella realizzazione di questo tipo di supporto e i suoi consulenti possono aiutare il cliente nella scelta di ogni particolare, per un risultato che non passa inosservato.

Il ruolo delle etichette personalizzate nella percezione del prodotto

Oggi, sono presenti sul mercato prodotti sottoposti a test rigorosi ed è difficile sceglierne uno rispetto agli altri. Allo stesso tempo, sono sempre di più gli studi che rilevano che, a parità di prodotto, si tende a scegliere quello con la confezione esteticamente più gradevole: le etichette personalizzate svolgono, in questo, un ruolo chiave, rendendo il prodotto appetibile e capace di rispecchiare il brand e i suoi valori, grazie alla personalizzazione al 100%.

Dal settore alimentare a quello del beauty e della cosmesi, da quelli farmaceutico e tecnologico fino ai capi di abbigliamento, le etichette personalizzate aiutano il brand a essere riconoscibile, a dare informazioni importanti e comunicare la propria filosofia.

Infatti, i vantaggi del loro utilizzo sono innegabili: economiche, facili da applicare anche automaticamente, personalizzabili graficamente e con effetto lucido, opaco, metallizzato, soft-touch e no label look, possono essere facilmente corrette e ristampate anche in piccole quantità in caso di upgrade del prodotto.

Come scegliere un partner per la stampa delle etichette personalizzate

Per una comunicazione di successo per le etichette personalizzate è necessario scegliere un partner professionale, che conosca il settore e che sia affidabile, come Arti Grafica Villa, tipografia con una storia ultradecennale alle spalle e una professionalità riconosciuta in Italia come all’estero.

Questa azienda lombarda si occupa delle etichette personalizzate al 100%, con una consulenza globale che comprende la grafica, la fustellatura, la scelta del supporto, le personalizzazioni, la presenza del dato variabile e una stampa di altissima qualità, che mette in evidenza ogni minimo particolare, per un risultato sempre eccellente.

Tutto viene svolto internamente e la consegna si appoggia solo a corrieri affidabili, perché la puntualità, nel lavoro, è fondamentale.

Scegliere Arti Grafiche Villa significa scegliere un partner che offra non solo prodotti eccellenti, ma una consulenza su misura con prezzi che ti stupiranno!