L’arte è ancora un buon investimento?

Nel mondo del collezionismo e della finanza alternativa, le opere d’arte contemporanea hanno sempre rappresentato un’asset class difficile da classificare: né puramente finanziaria né esclusivamente culturale, ma qualcosa di irriducibile a entrambe le categorie.

Nel 2026 la domanda rimane aperta e più attuale che mai: conviene ancora investire in arte?

I dati più freschi — quelli del The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026, pubblicato nel marzo di quest’anno e basato sui dati dell’intero 2025 — offrono una risposta articolata, che va ben oltre il semplice sì o no.

Il messaggio di fondo è che il mercato dell’arte ha dimostrato una resilienza sorprendente. Dopo due anni consecutivi di contrazione (2023 e 2024), il 2025 ha segnato un’inversione di tendenza. Non un boom, ma una ripresa misurata e strutturata, che racconta di un sistema in profonda trasformazione: nuovi collezionisti, nuove geografie, nuove tecnologie.

Il mercato globale: i numeri del 2025

Il ritorno alla crescita

59,6 miliardi di dollari: questo il valore complessivo stimato del mercato globale dell’arte nel 2025. Un aumento del 4% rispetto al 2024, che interrompe due anni di cali consecutivi. Le vendite dei dealer sono aumentate del 2%, raggiungendo 34,8 miliardi di dollari, mentre le aste pubbliche hanno registrato il salto più significativo: +9%, fino a 20,7 miliardi di dollari.

“Il mercato ha accolto un cambio di direzione nel 2025, passando dalla contrazione degli anni precedenti a una modesta crescita. Tuttavia, ha continuato a operare in un contesto geopolitico volatile, le cui piene implicazioni stanno ancora emergendo nel 2026.” — Clare McAndrew, fondatrice Arts Economics

La ripresa non è omogenea. Le vendite private delle case d’asta hanno registrato una flessione del 5%, scendendo a 4,2 miliardi di dollari. E i livelli complessivi restano inferiori al picco del 2022, anno del grande rimbalzo post-pandemico. Ma la direzione è quella giusta.

Chi cresce e chi no

Gli Stati Uniti confermano la leadership assoluta con il 44% della quota di mercato globale. L’Europa — trainata dalla Francia — vale 8,4 miliardi di dollari, con una quota dell’8% in lieve crescita. Tra i Paesi europei spiccano la crescita di Svizzera, Austria e Spagna, mentre Italia e

Germania segnano ancora un passo indietro (rispettivamente -2% e -10%), con l’Italia in netto miglioramento rispetto al -10% del 2024. In Asia, la Corea del Sud registra un balzo del +6%.

Tra i segmenti artistici, l’arte postbellica guida le aste con il 31% del valore totale. Seguono arte moderna (24%), impressionista e post-impressionista (19%) e contemporanea (14%). La crescita più forte nel 2025 è stata registrata proprio dall’arte impressionista e

post-impressionista, con un aumento del 47%.

Fiere, online e il cambio di canale

Le vendite nelle fiere d’arte sono cresciute del 4% anno su anno, raggiungendo il 35% del fatturato dei dealer, il livello più alto dal 2022. Art Basel, TEFAF, Frieze: i grandi appuntamenti internazionali si confermano hub irrinunciabili per le relazioni e le transazioni di alto livello.

Le vendite online sono invece calate a 9,2 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2019.

Il mercato di fascia alta è tornato prevalentemente alle transazioni in presenza. Le piattaforme digitali continuano a essere determinanti per i segmenti di prezzo medio e basso, ma non sono più il motore trainante che sembravano nei picchi del 2021–2022.

L’Italia: tra resilienza e nodi strutturali

Un mercato piccolo ma specifico

Il mercato italiano dell’arte vale complessivamente circa 1,5 miliardi di euro: una cifra limitata rispetto ai colossi anglosassoni, ma con una specificità culturale e collezionistica senza eguali al mondo. Nel secondo semestre del 2024, il fatturato delle principali case d’asta italiane ha raggiunto 64 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 61 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente — una performance controcorrente rispetto ai grandi player internazionali.

Case d’asta come Cambi, Finarte, Farsetti, Wannenes e Il Ponte hanno mantenuto un presidio solido del collezionismo nazionale, con cataloghi che mixano maestri del Novecento e arte contemporanea. Come ha sottolineato Matteo Cambi, presidente di Cambi Casa d’Aste, per le realtà italiane l’impatto della contrazione globale è stato assorbito meglio, operando in una micro-economia più protetta dai venti speculativi internazionali.

I grandi nomi italiani: il valore durevole della qualità

Fontana, Burri, Boetti, Manzoni e Morandi restano punti fermi per chi cerca un investimento sicuro nel lungo periodo, anche se l’offerta si sta progressivamente riducendo. Nel 2023, la casa d’aste italiana Il Ponte ha stabilito un record mondiale per Bruno Munari con la vendita dell’opera Buccia di Eva per oltre 5,5 milioni di euro.

Mario Schifano ha mostrato un indice di rivalutazione di circa +25% annuo nel periodo

2022–2025, posizionandosi tra i più attrattivi del panorama contemporaneo italiano. Tra gli artisti in ascesa, Tano Festa — rivalutato dopo la retrospettiva alla Galleria Nazionale del 2024 — e

alcuni protagonisti dell’Arte Povera ancora sottostimati offrono opportunità interessanti per chi non ha fretta di incassare.

Il nodo fiscale e l’opportunità della flat tax

Rimane aperta la questione fiscale: una delle principali criticità del mercato dell’arte italiano riguarda l’aliquota IVA applicata alle opere d’arte, che continua a penalizzare le transazioni rispetto ad altri Paesi europei.

Un freno strutturale che spiega, in parte, perché le opere italiane di maggiore valore vengano ancora vendute prevalentemente a Londra, New York o Hong Kong.

Sul fronte opposto, il regime fiscale introdotto di recente prevede una flat tax di centomila euro per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, con 25.000 euro aggiuntivi per i membri della famiglia, attirando un numero crescente di collezionisti e mecenati stranieri e creando nuova domanda locale per opere di alto valore

Arte come investimento: pro e contro nel 2026

I punti di forza

Decorrelazione finanziaria: l’arte si muove su dinamiche proprie, spesso divergenti dai mercati azionari e In periodi di alta volatilità borsistica, una quota di patrimonio in opere d’arte funge da stabilizzatore naturale.

l’arte si muove su dinamiche proprie, spesso divergenti dai mercati azionari e In periodi di alta volatilità borsistica, una quota di patrimonio in opere d’arte funge da stabilizzatore naturale. Grande trasferimento di ricchezza: UBS stima che più di 83 trilioni di dollari transiteranno tra le generazioni nei prossimi decenni, reshaping collecting patterns e il lungo periodo di impegno con il mercato dell’arte. I collezionisti HNWI hanno destinato in media il 20% del loro patrimonio all’arte nel 2025, in aumento rispetto al 15% del 2024

UBS stima che più di 83 trilioni di dollari transiteranno tra le generazioni nei prossimi decenni, reshaping collecting patterns e il lungo periodo di impegno con il mercato dell’arte. I collezionisti HNWI hanno destinato in media il 20% del loro patrimonio all’arte nel 2025, in aumento rispetto al 15% del 2024 Art lending consolidato: Si sta diffondendo l’art lending, ovvero l’uso di opere d’arte come garanzia per ottenere finanziamenti, senza dover vendere i pezzi. Le banche italiane stanno sviluppando servizi dedicati di art advisory.

Si sta diffondendo l’art lending, ovvero l’uso di opere d’arte come garanzia per ottenere finanziamenti, senza dover vendere i pezzi. Le banche italiane stanno sviluppando servizi dedicati di art advisory. Fascia media solida: le opere tra 000 e 1 milione di dollari mostrano una tenuta migliore rispetto ai “top lot” speculativi, rappresentando il 25,8% del valore delle vendite.

I rischi da non sottovalutare

Illiquidità strutturale: l’arte non si vende in un click. I tempi di smobilizzo possono essere lunghi, i costi di transazione elevati tra commissioni d’asta, autenticazione, restauro e

l’arte non si vende in un click. I tempi di smobilizzo possono essere lunghi, i costi di transazione elevati tra commissioni d’asta, autenticazione, restauro e Incertezza geopolitica e dazi: come avverte McAndrew nel report 2026, le tensioni commerciali e la frammentazione degli scambi hanno creato sfide per le imprese, influenzando prezzi e offerta. Il mercato dell’arte dipende crucialmente dalla circolazione internazionale e dall’accesso a un pubblico globale.

Volatilità degli emergenti: gli artisti giovani possono essere soggetti a bolle speculative. Senza una galleria solida alle spalle e un percorso istituzionale credibile, le quotazioni restano

gli artisti giovani possono essere soggetti a bolle speculative. Senza una galleria solida alle spalle e un percorso istituzionale credibile, le quotazioni restano Autenticità e falsi: il rischio rimane, anche se blockchain e intelligenza artificiale stanno migliorando i processi di verifica. Nel 2025 Sotheby’s ha lanciato una piattaforma con autenticazione AI che ha già cambiato gli standard del settore.

Le nuove tendenze del collezionismo

Il 51% dei collezionisti ha acquistato opere tramite Instagram o direttamente dagli artisti online; il 66% ha comprato opere di artisti scoperti per la prima volta, contro il 43% del 2022. Le donne emergono come protagoniste: nel 2025 le collezioniste donne hanno speso in media il 46% in più dei loro omologhi maschili.

L’arte digitale è ormai integrata nel mercato: oltre la metà degli HNWIs ha acquistato almeno un’opera digitale nel 2025, e il segmento rappresenta già il 14% della spesa complessiva dei grandi collezionisti.

La risposta alla domanda che ci siamo posti è sì, l’arte vale ancora come investimento. Ma con qualifiche importanti.

Siamo usciti dall’era delle grandi speculazioni post-pandemiche e siamo entrati in una fase di maturità selettiva: chi investe con conoscenza, orizzonte temporale lungo e una strategia diversificata può ancora ottenere rendimenti significativi — e soddisfazioni che nessun portafoglio azionario può offrire.

Il 2025 ha sancito la fine del ciclo recessivo con una crescita del 4% a livello globale. L’ottimismo per il 2026 è concreto: il 43% dei dealer prevede un aumento delle vendite, il 38% si aspetta un andamento stabile.

In Italia, il patrimonio dei grandi maestri del Novecento, la nuova domanda dei mecenati stranieri e la progressiva digitalizzazione del mercato offrono opportunità reali per chi sa dove guardare.

L’arte rimane, in fondo, l’unica asset class che coniuga potenziale di rendimento e bellezza. Una combinazione che, nel lungo periodo, non smette mai di avere mercato.