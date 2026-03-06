L’importanza di riposo e alimentazione per i videogamer

Ti è mai capitato di guardare l’orologio e renderti conto di aver trascorso quattro ore davanti allo schermo? I videogiochi possono essere così immersivi da farti perdere la cognizione del tempo.

Quando il ritmo è intenso, il cervello lavora al massimo e proprio per questo pause e alimentazione diventano fondamentali per giocare bene, a lungo e senza compromettere la salute e le prestazioni. Non è solo questione di “staccare ogni tanto”; è una vera strategia e può fare la differenza tra una partita brillante e una serie di errori dovuti alla stanchezza fisica e mentale.

Perché le pause sono necessarie

Diversi studi scientifici affermano che videogiochi dinamici, come League of Legends o Counter-Strike 2, possono migliorare alcuni aspetti cognitivi. Riflessi, capacità decisionale e coordinazione sono abilità che il cervello può allenare anche durante una partita.

La nostra mente, però, non è progettata per mantenere il massimo livello di concentrazione per molte ore di fila. Dopo circa 60-90 minuti di attività intensa, infatti, l’attenzione cala fisiologicamente e continuare a giocare senza pause può portare a errori banali, tempi di reazione più lenti, irritabilità e affaticamento visivo.

Un consiglio pratico è la regola 60/10, ovvero 60 minuti di gioco e 10 minuti di stacco. Non scorrere il telefono né guardare la TV, ma muoviti un po’ e prenditi una boccata d’aria fresca. Alzati, allunga la schiena, ruota i polsi e piega le dita. Esci in balcone o affacciati dalla finestra ed allena la vista alternando punti distanti e vicini.

Molte ricerche sulla produttività dimostrano, inoltre, che brevi pause attive aumentano memoria e capacità decisionale più delle pause passive. In generale, per chiunque, ma ancora di più per un gamer, fare due passi in casa è molto meglio che restare seduti a guardare video sullo smartphone.

Alimentazione: il carburante invisibile

Affrontare una partita subito dopo aver bevuto una bibita e mangiato una merendina al cioccolato ti fa sentire carico, vero? Peccato che l’energia duri poco. Dolci e bevande zuccherate provocano picchi glicemici seguiti da cali improvvisi, con perdita di concentrazione e aumento del nervosismo.

Al contrario, un’alimentazione equilibrata mantiene stabile l’energia. Prima di giocare, è meglio preferire carboidrati complessi come pane integrale o avena, meglio se accompagnati da una fonte proteica leggera, come parmigiano, bresaola o yogurt greco.

Anche i piccoli cali di zucchero possono essere nocivi: tieni sempre accanto uno snack nutriente come una barretta proteica, della frutta secca o una banana.

Evita gli energy drink, patatine in busta e cibi processati che rallentano la digestione e i riflessi.

Un altro aspetto molto sottovalutato è l’idratazione. Bere acqua regolarmente aiuta la mente a funzionare al meglio, mantenendo energia, lucidità ed attenzione durante le partite.

Riposo e forma fisica

Chi sogna di migliorare davvero nel gaming dovrebbe osservare le abitudini dei professionisti, spesso seguiti da esperti di preparazione fisica e nutrizione. Sport, una seduta corretta, pause regolari e un’alimentazione ricca di frutta e verdura aiutano a prevenire dolori cervicali e lombari, tensioni muscolari, stanchezza e disturbi del sonno.

Un altro elemento fondamentale è il riposo notturno. Dormire meno di sei ore riduce i tempi di reazione e la memoria procedurale, cioè quella che permette di automatizzare movimenti e strategie durante l’azione. Per un sonno davvero rigenerante, è consigliabile riposare tra le 7 e le 9 ore a notte, mantenendo orari regolari e un ambiente buio e silenzioso. Prima di dormire, evita schermi luminosi e luci intense per favorire le naturali fasi del sonno.

Giocare meglio: il vero upgrade

Fermarsi non significa giocare meno; significa giocare meglio, più a lungo, con un maggiore controllo. Fare una pausa non toglie tempo al tuo allenamento, anzi lo aggiunge, permettendoti di restare lucido quando gli altri iniziano a cedere.

Il gaming è passione, sfida, adrenalina. Ma è anche equilibrio e consapevolezza. Imparare a rispettare i propri ritmi può essere l’upgrade che stavi cercando. Non sono i minuti passati davanti al monitor a fare la differenza, ma come arrivi a quel momento. Nutrire mente e corpo prima, durante e dopo il gioco è ciò che ti permette davvero di fare la differenza.